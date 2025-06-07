Новая система камер серии Huawei Pura 80 гарантирует четкую детализацию отдаленных объектов и возможности макросъемки

До выхода новой серии Pura 80 от Huawei в Китае остаются считанные дни, и компания активно подогревает интерес публики тизерами, акцентирующими внимание на усовершенствованной системе обработки изображений. Опираясь на свой опыт в сфере мобильной фотографии, Huawei намекает на наличие перископического телеобъектива, способного поднять планку качества фотосъемки на новый уровень.

Серия Pura 80, чей дебют намечен на 11 июня, привлекает внимание публики двумя рекламными роликами, опубликованными в официальном аккаунте Huawei в Weibo. Первый ролик демонстрирует эволюцию фирменной технологии обработки изображений XMAGE, начиная с P9 и заканчивая серией Mate, с кульминацией в виде краткого обзора возможностей камеры Pura 80.

Второе видео демонстрирует систему мультифокусного расстояния одной из моделей, показывая 2-кратный (48 мм) и 3,7-кратный (89 мм) оптический зум, а также гибридный зум, достигающий 10-кратного (240 мм) и впечатляющего 20-кратного увеличения. Это говорит об улучшенной перископической телефотокамере, которая, по слухам, получит 50-мегапиксельный сенсор размером 1/1,28 дюйма. Ожидается, что она обеспечит четкую детализацию удаленных объектов и возможности макросъемки.

Предполагается, что модели Pura 80 Pro и Ultra будут оснащены 1-дюймовым основным сенсором с переменной диафрагмой и цветовым фильтром RYYB для превосходной производительности при слабом освещении. Вероятно, он будет работать в паре с 50-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом.

Ожидается, что серия будет работать на HarmonyOS 5 и включать четыре модели: Standard, Pro, Pro+ и Ultra. Модель Ultra, возможно, получит специальный 1-дюймовый датчик LOFIC CMOS SmartSens для расширенного динамического диапазона.