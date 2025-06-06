Оплётка кабеля USB-C даёт возможность передавать мощность до 240 Вт при силе тока до 48 В/5 А

В скором времени на китайском рынке появится плетеный кабель Cuktech 6 Braided Digital Display Power Cable с OLED-дисплеем. Этот USB-C — USB-C кабель создан для обеспечения зарядки различных устройств, включая смартфоны, ноутбуки и планшеты.

Оплетка кабеля USB-C позволяет передавать мощность до 240 Вт при силе тока до 48 В/5 А. По заявлению Cuktech, он совместим с технологией Xiaomi 120 Вт HyperCharge с силой тока 6 А, а также поддерживает Apple CarPlay. Кабель имеет длину 1,5 метра и обладает аналогичной 48-жильной оплеткой, как у кабелей Apple. Благодаря магнитным свойствам его удобно хранить и предотвращать спутывание.

В корпус разъема кабеля Cuktech встроен OLED-дисплей с минимальным энергопотреблением (всего 0,03 Вт). На экране отображаются параметры зарядки, такие как ток, напряжение и выходная мощность, причем все три показателя видны одновременно. Cuktech отмечает, что яркость экрана умеренная, что делает его удобным для использования в ночное время.

Запуск кабеля питания Cuktech 6 Braided Digital Display намечен на 10 июня в Китае по рекомендованной цене примерно 11 долларов США.