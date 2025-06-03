Планшет Redmi Pad 2 получит поддержку 4G, реализованную на базе чипа MediaTek Helio G100 Ultra

Китайский компания Xiaomi официально заявила запланированном на 5 июня 2025 года выпуске Redmi Pad 2. В преддверии этого производитель опубликовал рекламные материалы, демонстрирующие внешний вид и ключевые характеристики планшета.

Redmi Pad 2 получит 11-дюймовый IPS LCD-экран с поддержкой разрешения 2.5K и частотой обновления 90 Гц. В отличие от более габаритного Redmi Pad Pro, эта модель ориентирована на тех, кто предпочитает компактные устройства.

Xiaomi делает акцент на том, что планшет идеально подходит для отдыха и развлечений, о чем свидетельствует наличие четырех динамиков с сертификацией Dolby Atmos. Помимо прочего, предусмотрена поддержка 4G, реализованная на базе чипа MediaTek Helio G100 Ultra. Планшет будет представлен в нескольких конфигурациях, максимальный объем оперативной памяти составит 8 ГБ.

Фотографические возможности представлены 8-мегапиксельным датчиком главной камеры и 5-мегапиксельным фронтальной камерой. Питание обеспечивает батарея объемом 9000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 18 Вт.

Дисплей обеспечивает максимальную яркость в 600 нит. Покупателям будут предложены варианты в мятно-зеленом и черно-сером цветах.

Согласно информации о ценах и доступности, стоимость модели с Wi-Fi, 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти составит 199 евро, в то время как версия с 4G, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти обойдется в 299 евро.