Список изменений в версии обновления MagicOS 175 также содержит ряд новых функций ИИ

Компания Honor выпустила свежую версию MagicOS под номером 9.0.0.175 для устройств серии Honor Magic6.

Данное обновление включает в себя улучшенные инструменты редактирования изображений на базе искусственного интеллекта, доработанный интерфейс пользователя и движок Phantom Engine, предназначенный для повышения производительности в играх. В отличие от предыдущего крупного обновления MagicOS 9, выпущенного несколько месяцев назад, в этом обновлении делается акцент на расширении функциональности.

Движок Phantom Engine, впервые появившийся в моделях Honor GT, анализирует игровые сцены и прогнозирует моменты, требующие повышенной вычислительной мощности. На основе этого он динамически распределяет производительность устройства для обеспечения более плавной отрисовки кадров. Хотя это решение эффективно повышает производительность в играх, следует учитывать, что оно может привести к увеличению энергопотребления и нагреву устройства.

Список изменений в версии обновления MagicOS 175 также содержит ряд других улучшений. Искусственный интеллект теперь умеет удалять отражения и разглаживать морщины на фотографиях. Появилась возможность устанавливать будильники на конкретное время и дату непосредственно из плавающего окна. Разработчики оптимизировали функции записи экрана и создания скриншотов.

Пользователям доступна дополнительная опция кастомизации экрана блокировки. Также реализована функция блокировки входящих вызовов с номеров, относящихся к определенным регионам, что помогает защититься от нежелательных спам-звонков.