Такая конфигурация камер также предвидится в Xiaomi 15 Ultra и Oppo Find X8 Ultra

На данный момент Honor активно занимается разработкой серии Magic8, своих будущих флагманских смартфонов классической конструкции. Ожидается, что их релиз состоится ближе к концу текущего года (стоит напомнить, что Magic7 и Magic7 Pro были представлены в ноябре прошлого года).

Недавние сведения, поступившие из Китая, указывают на то, что Magic8 Pro проходит тестирование с системой из четырех камер на задней панели, причем две из них будут телеобъективами.

Подобная конфигурация уже встречается на рынке, например, у Samsung, а также ожидается в Xiaomi 15 Ultra и Oppo Find X8 Ultra. Однако для Honor это станет новшеством.

К сожалению, текущий слух не раскрывает подробные характеристики каждой из камер. Ранее предполагалось, что Magic8 Pro получит 50-мегапиксельный основной сенсор, 50-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 200-мегапиксельный перископический телеобъектив. Возможно, эти три модуля войдут в состав системы, а четвертый телеобъектив добавит дополнительную функциональность.