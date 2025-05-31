Honor Tablet 10 оснащен чипсетом Snapdragon 7 Gen 3, что способствует улучшенной работе как центрального, так и графического процессоров

После недавней презентации в Малайзии и некоторых европейских странах, компания Honor официально представила Honor Tablet 10 на китайском рынке. Android-планшет Он оснащен 12,1-дюймовым экраном с разрешением 2.5K, антибликовым покрытием, частотой обновления 120 Гц и расширенной цветовой гаммой DCI-P3. Его экран, имитирующий бумагу, снижает отражения от окружающего света до 98%, обеспечивая более удобный ввод текста от руки и улучшенную четкость изображения.

В основе Honor Tablet 10 лежит чипсет Snapdragon 7 Gen 3, произведенный по 4-нм техпроцессу, который обеспечивает повышенную производительность центрального и графического процессоров. Он предлагается в различных конфигурациях памяти, вплоть до 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенного хранилища. Работает устройство на MagicOS 9.0 и оснащено аккумулятором емкостью 10 100 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт.

Ключевой особенностью планшета является пакет инструментов на основе искусственного интеллекта, предназначенных для учеников и студентов. Функциональность включает в себя транскрипцию с использованием ИИ, преобразование речи в текст в режиме реального времени, многоязычный перевод, создание кратких обзоров заметок и распознавание рукописного текста. Пользователи также могут сканировать и решать математические задачи. Планшет поддерживает просмотр документов различных форматов, включая CAD, EPUB, PDF и CAJ.