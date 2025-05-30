Наушники поддерживают технологию шумоподавления на базе ИИ для более четкой передачи голоса во время звонков

Компания Realme анонсировала в Китае свои новые беспроводные наушники Buds T200. Данные наушники с шумоподавлением предлагаются по начальной цене 18 долларов США, и обладают широким набором возможностей. Одним из ключевых преимуществ является длительное время автономной работы, заявленное производителем до 50 часов.

Еще одной примечательной чертой Realme Buds T200 выступает функция активного шумоподавления, способная подавлять шумы до 32 дБ. Этот показатель немного уступает недавно представленным OnePlus Buds 4, однако продукт Realme предлагается в более доступном ценовом сегменте.

В плане качества звука Realme подчеркивает, что беспроводные наушники Buds T200 оснащены 12,4-мм драйвером с титановым напылением и увеличенной динамической катушкой. Благодаря поддержке аудиокодека LDAC, наушники обеспечивают звучание уровня Hi-Res Gold Label.

Предусмотрен режим с минимальной задержкой, снижающий задержку соединения до 45 мс для более оперативного отклика в играх. Что касается подключения, Realme Buds T200 используют Bluetooth 5.4, однако компания не уточняет наличие поддержки LE audio.

Среди прочих особенностей стоит выделить технологию шумоподавления на базе искусственного интеллекта для более четкой передачи голоса во время звонков, а также степень защиты от пыли и влаги IP55. Беспроводные наушники будут доступны в четырех вариантах расцветки: зеленом, черном, белом и фиолетовом.

Пока новинка официально доступна только в Китае.