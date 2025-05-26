По свежим данным, следующая версия фирменной оболочки Xiaomi для смартфонов получит название HyperOS 3. Предполагается, что она будет базироваться на Android 16. Обновление будет выпущено в примерно тот же период, что и аналогичные версии от других производителей, таких как Oppo, Honor и Vivo.
Текущая версия оболочки Xiaomi для Android, HyperOS 2.2, уже доступна на таких смартфонах, как Redmi Turbo 4 Pro, Redmi Note 14 Pro (или Poco X7 для глобального рынка), а также на флагманских смартфонах Xiaomi серии 15.
Сообщается, что это обновление предоставляет пользователям новейший интерфейс камеры OEM (версия 6.0), а также расширенные возможности управления другими устройствами Xiaomi. HyperOS 2.2 также позиционируется как обеспечивающая наилучший опыт использования искусственного интеллекта на мобильных устройствах, который когда-либо предлагал производитель.
Однако HyperOS 2.2 недолго будет оставаться в статусе флагманской оболочки, поскольку на горизонте уже маячит её преемник. Ожидается, что HyperOS 3 выйдет не раньше третьего квартала 2025 года, примерно в то же время, что и следующие крупные обновления ColorOS (v16) от OPPO, OriginOS (v6) от Vivo и MagicOS (v10) от Honor.
Таким образом, выход HyperOS 3, скорее всего, совпадёт с запуском серии Xiaomi 16, которая может появиться на рынке уже в конце сентября или начале октября 2025 года.