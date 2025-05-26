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10test
Xiaomi 16 будет выпущен с HyperOS 3
Ожидается, что HyperOS 3 станет доступен не раньше лета 2025 года.

По свежим данным, следующая версия фирменной оболочки Xiaomi для смартфонов получит название HyperOS 3. Предполагается, что она будет базироваться на Android 16. Обновление будет выпущено в примерно тот же период, что и аналогичные версии от других производителей, таких как Oppo, Honor и Vivo.

Текущая версия оболочки Xiaomi для Android, HyperOS 2.2, уже доступна на таких смартфонах, как Redmi Turbo 4 Pro, Redmi Note 14 Pro (или Poco X7 для глобального рынка), а также на флагманских смартфонах Xiaomi серии 15.

Сообщается, что это обновление предоставляет пользователям новейший интерфейс камеры OEM (версия 6.0), а также расширенные возможности управления другими устройствами Xiaomi. HyperOS 2.2 также позиционируется как обеспечивающая наилучший опыт использования искусственного интеллекта на мобильных устройствах, который когда-либо предлагал производитель.

Однако HyperOS 2.2 недолго будет оставаться в статусе флагманской оболочки, поскольку на горизонте уже маячит её преемник. Ожидается, что HyperOS 3 выйдет не раньше третьего квартала 2025 года, примерно в то же время, что и следующие крупные обновления ColorOS (v16) от OPPO, OriginOS (v6) от Vivo и MagicOS (v10) от Honor.

Таким образом, выход HyperOS 3, скорее всего, совпадёт с запуском серии Xiaomi 16, которая может появиться на рынке уже в конце сентября или начале октября 2025 года.

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#android #honor #coloros #xiaomi 16 #hyperos 2.2 #hyperos 3 #magicos #originos
Источник: notebookcheck.net
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