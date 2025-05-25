Мини-ПК допускает установку 2,5-дюймового SATA жесткого диска или SSD, если толщина накопителя не превышает 7 мм.

Компания SZBox представила мини-компьютер N6, дизайн которого напоминает Android TV Box с RGB-подсветкой. Он предлагается в нескольких конфигурациях, с 8 или 16 ГБ оперативной памяти DDR4 и твердотельным накопителем емкостью 128, 256, 512 ГБ или 1 ТБ. Также доступна версия без оперативной памяти и SSD, что позволяет покупателям, у которых уже есть эти компоненты, сэкономить. Можно установить SSD M.2 2280, но передача данных будет осуществляться только по SATA. Допускается установка 2,5-дюймового жесткого диска или SSD через SATA, если толщина накопителя не превышает 7 мм.

Процессор Intel N150, хоть и современный, но не отличается высокой производительностью, поэтому он лучше всего подходит для базовых задач, таких как работа в интернете или редактирование документов. Этот мини-ПК с габаритами примерно 11 x 6,5 x 3,1 см оснащен двумя портами HDMI для вывода изображения в формате 4K с частотой 60 Гц. Подключение к сети возможно через Gigabit Ethernet, а также через WiFi 5 и Bluetooth 4.2. В наличии четыре порта USB 3.2 и аудиовыход.