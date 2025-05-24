Новая модель планшета Vivo Pad 5 будет похожа на iQoo Pad 5

После презентации Pad 5 Pro, как флагманского планшета Android от Vivo на 2025 год, компания подтвердила скорый выход стандартной версии. Подтверждено, что она будет базироваться на процессоре MediaTek Dimensity 9300+, а не на более современном чипе 9400+, своего более дорогого аналога.

По имеющейся информации, новая модель Vivo Pad 5 будет похожа на iQoo Pad 5, выпущенный дочерней компанией OEM. На новых тизерах они выглядят идентично.

Тем не менее Vivo предложит другие цветовые решения для Pad 5: бледно-голубой, розовый или черный. Если он действительно унаследует характеристики iQoo Pad 5, то получит 12,1-дюймовый экран с частотой обновления 144 Гц и разрешением 2,8K, что является лучшим показателем в своем классе.

iQoo Pad 5, представленный на китайском рынке, имеет до 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ хранилища UFS 4.1, но нет гарантий, что версия от Vivo предложит те же конфигурации.

Производитель заявил, что на планшет будут предустановлены "компьютерные" версии программ, например, WPS Office. Презентация запланирована одновременно с запуском серии смартфонов S30 и TWS Air 3e, намеченным на 29 мая 2025 года.