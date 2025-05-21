Тройная камера, присущая модели Xiaomi 15, останется, так же как и квадратная форма блока камер

По предварительным данным, официальный анонс Xiaomi 16 состоится не ранее, чем через четыре месяца. Тем не менее в интернете уже распространилось детализированное изображение ожидаемого компактного флагмана Xiaomi, демонстрирующее возможные изменения в дизайне, запланированные компанией в сравнении с актуальной моделью Xiaomi 15.

На протяжении нескольких месяцев циркулируют слухи о том, что Xiaomi может последовать примеру Apple, обновив дизайн своих флагманских смартфонов в текущем году. Для сравнения, предполагаемый дизайн серии iPhone 17 уже получил широкую известность. В отличие от этого, последние утечки информации о Xiaomi 16 касались в основном потенциальных изменений в аппаратной части по сравнению с Xiaomi 15.

Теперь инсайдер Majin Bu опубликовал первое изображение Xiaomi 16, основанное на утекших CAD-чертежах. По всей видимости, тройная камера, характерная для Xiaomi 15, сохранится, как и квадратная форма блока камеры. Однако логотип Leica был перемещен в нижний правый угол, а декоративный четвертый объектив, присутствовавший в Xiaomi 15, был полностью убран. Светодиодная вспышка по-прежнему располагается справа от основной области задней панели Xiaomi 16.

Представленное изображение также указывает на двухцветный дизайн, что соответствует ранним слухам о серии iPhone 17. С другой стороны, более темная область может представлять собой вырез для беспроводной зарядной катушки, который будет закрыт в финальных версиях устройства. В любом случае, релиз Xiaomi 16 ожидается вскоре после выхода iPhone 17 и iPhone 17 Pro, ближе к концу сентября. Вместе с Xiaomi 16 Pro, Xiaomi 16 станет одним из первых устройств, работающих на базе чипсета Snapdragon 8 Elite 2 от Qualcomm.