One UI 8 выходящая в мае 2025 года, уже в разработке для Galaxy S22 Ultra.

Samsung с впечатляющей скоростью внедряет One UI 8 на базе Android 16 в свою серию Galaxy, о чем свидетельствует появление Galaxy S22 Ultra с новой прошивкой в Geekbench, согласно информации от @tarunvats33. Флагман 2022 года, изначально вышедший с Android 12, завершает свой четырехлетний цикл крупных обновлений, и One UI 8 станет его последним значительным обновлением ОС.

Первые тесты прошивки на новых устройствах, таких как Galaxy S25 и Z Fold 6, показывают, что One UI 8 на данный момент представляет собой облегченное обновление One UI 7, сфокусированное на незначительных улучшениях пользовательского интерфейса, таких как более плавная анимация и обновленный Quick Share.

Ожидается, что бета-версия One UI 8, запланированная к выходу в мае 2025 года, охватит S22, S22+ и S22 Ultra, а также флагманские модели, такие как серии S23 и S24. Однако перечень функций остается скромным, включая улучшенный режим DeX и апгрейды Secure Folder, что заставляет некоторых поклонников надеяться, что Samsung добавит больше возможностей в процессе бета-тестирования.

В One UI 8 для серии S22 появится Android 16 Private Space API для улучшенной защиты в приложении Secure Folder, а также незначительные улучшения Galaxy AI.