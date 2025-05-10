Планшет будет оснащён дисплеем с частотой обновления 144 Гц

В прошлом году Infinix дебютировала на рынке планшетов с моделью Xpad, а в марте появилась информация о разработке версии Xpad GT, которая станет первым игровым устройством компании в этой категории. Эта информация подтвердилась, и его запуск запланирован на конец текущего месяца, одновременно с презентацией смартфона GT 30 Pro, ранее замеченного в тестах Geekbench с процессором Dimensity 8350.

Вместе с телефоном и планшетом Infinix представит наушники GT Buds с активным шумоподавлением до 30 дБ и режимом для игр с минимальной задержкой, наушники Zclip с креплением-клипсой и автономностью 6,5 часов, а также внешний аккумулятор GT с поддержкой быстрой зарядки нескольких устройств мощностью 55 Вт и интеллектуальной системой контроля температуры. В разработке находится и портативный кулер.

Таким образом, линейка GT от Infinix станет весьма обширной. Что касается Xpad GT, он оснащен довольно необычным чипсетом Snapdragon 888, выпущенным еще в 2020 году. В дополнение к нему в планшете идут 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Планшет также получит дисплей с частотой обновления 144 Гц, аккумулятор на 10 000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 33 Вт, восемь динамиков и, разумеется, встроенного AI-ассистента Folax. Он будет оптимизирован для эффективной работы с большим экраном и многозадачности.