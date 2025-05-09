Можно выбрать из более чем шести различных комбинаций действий

Компания OnePlus официально заявила о ключевой особенности грядущего OnePlus 13s. Судя по свежему тизеру компании, новейший компактный флагман станет первым устройством компании, оснащенным новой кнопкой под названием "Plus Key".

Ранее на этой неделе компания продемонстрировала полноценный дизайн своего последнего компактного флагмана. До этого было объявлено, что OnePlus 13s получит тот же чипсет Qualcomm Snapdragon, что и другие компактные флагманы, например, Samsung Galaxy S25.

Теперь компания раскрыла информацию об аналоге кнопки действий, который заменит слайдер уведомлений, присутствовавший в предыдущих моделях OnePlus. Хотя о замене аппаратного элемента было известно достаточно давно, OnePlus впервые официально назвала эту кнопку "Клавишей Plus".

Согласно опубликованному твиту, "Plus Key" предложит пользователям выбор из более чем шести различных комбинаций действий, включая запуск AI-ассистента. Кроме того, "Plus Key" можно будет настроить для создания скриншотов, включения фонарика или даже переключения между режимами звонка.

К сожалению, дата выхода OnePlus 13s пока остается неизвестной. Однако ранее OnePlus подтвердила, что телефон не будет продаваться в Европе и Северной Америке.