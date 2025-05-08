Теперь меню "Пуск" — единая прокручиваемая панель

Компания Microsoft подтвердила грядущие значительные изменения в меню "Пуск" Windows 11, а также анонсировала ряд других нововведений, полезных по её мнению.

Ранее Microsoft поделилась информацией о новых функциях, предназначенных для ПК Copilot+, включая интегрированного в "Параметры" ИИ-агента, способного вносить изменения в настройки системы от имени пользователя.

Обновление меню "Пуск" не стало неожиданностью, поскольку информация о разработке была опубликована инсайдером. Теперь, после официального анонса Microsoft, стало известно о скором запуске массового тестирования в предварительных версиях Windows 11.

Основная идея заключается в преобразовании меню "Пуск" в единую прокручиваемую панель с закрепленными приложениями в верхней части, рекомендациями в нижней и полным перечнем установленных программ под ними. В текущей версии полный список приложений расположен на отдельной панели, на которую нужно переключаться нажатием кнопки.

Объединение всего в один раздел выглядит логичным, и меню, вероятно, станет шире, чтобы вместить дополнительный контент.