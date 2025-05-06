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10test
Следующий бюджетный смартфон серии Nord от OnePlus будет выпущен в июне
Недавняя регистрация OnePlus Nord CE5 на сайте сертификационного агентства BIS подтверждает его скорый запуск

По имеющимся сведениям, в ближайшие недели компания OnePlus планирует представить новый смартфон среднего ценового сегмента. Недавнее появление OnePlus Nord CE5 на веб-сайте сертификационного агентства BIS подтверждает существование устройства и скорый анонс. Изначально предполагалось, что Nord CE5, дебютирует в мае, однако более поздние сведения указывают на перенос даты выхода на июнь.

Согласно утечке информации, произошедшей примерно две недели назад, смартфон будет оснащен чипсетом MediaTek Dimensity 8350, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти.

Также стало известно, как выглядит смартфон, по крайней мере, его тыльная сторона. На просочившемся изображении видна двойная камера, включающая основной модуль на 50 Мп и сверхширокоугольный объектив на 8 Мп.

В основном модуле используется 1/1,95-дюймовый сенсор Sony LYT-600, а в сверхширокоугольном – 1/4-дюймовый сенсор Sony IMX355 с диафрагмой f/2.2. Несмотря на отсутствие изображений передней панели, ожидается, что Nord CE5 получит 16-мегапиксельную фронтальную камеру для селфи.

Не менее важной особенностью устройства является 6,7-дюймовый плоский OLED-экран FHD+ с частотой обновления 120 Гц. Дополнительным преимуществом Nord CE5 может стать аккумулятор внушительной емкости 7100 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт.

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#oneplus #oled #dimensity 8350 #sony lyt-600 #nord ce5
Источник: phonearena.com
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