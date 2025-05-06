В основе — Blackwell от Nvidia на базе 24 064 ядер CUDA

В постоянно эволюционирующей области профессиональных вычислений, PNY Technologies представила, вероятно, самый производительный на сегодня графический ускоритель для рабочих станций: Nvidia RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition.

Согласно данным Directdial, стоимость карты составляет внушительные 8200 долларов США, что говорит о ее ориентации на профессионалов, занимающихся разработкой искусственного интеллекта, моделированием или созданием контента высочайшего качества, а не на обычных пользователей.

В основе этого графического процессора лежит передовая архитектура Blackwell от Nvidia, предоставляющая 24 064 ядра CUDA для ускорения ресурсоемких задач, таких как глубокое обучение, рендеринг в реальном времени и научные вычисления.

Видеокарта RTX PRO 6000 Blackwell оснащена 96 ГБ памяти GDDR7, функционирующей через 512-битную шину с пропускной способностью до 1,75 ТБ/с.

Это реализовано благодаря модулям емкостью 3 ГБ, сконфигурированным как 16×2×3 ГБ, что обеспечивает огромный объем памяти, необходимый для обработки больших моделей искусственного интеллекта. Для повышения стабильности при выполнении критически важных задач встроена память ECC.

Несмотря на свою мощь, карта имеет относительно скромный показатель TDP в 300 Вт и считается энергоэффективной в своей категории. Графический процессор поддерживает широкий спектр API, включая Vulkan 1.3, DirectX 12 и OpenCL 3.0.

На ранних изображениях печатной платы видеокарты было замечено отсутствие разъема 12 В-6x2, что, вероятно, указывало на конструкцию с задним расположением входа питания, более характерную для серверов.

Однако текущая версия для настольных ПК, использующая интерфейс PCIe 5.0 x16 и соответствующая стандартной двухслотовой полноразмерной компоновке, поддерживает один 16-контактный разъем.