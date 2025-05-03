Поток жалоб пользователей начинает привлекать внимание

One UI 7 на базе Android 15 — одно из самых значительных обновлений за последнее время, которое теоретически должно оптимизировать взаимодействие с пользователем. Однако, как отмечают многие владельцы Galaxy S24 и Z Fold 6, после установки обновления One UI 7, их устройства стали работать от аккумулятора заметно меньше по времени.

Как впервые сообщило издание Android Police, пользователи Galaxy S24 и Z Fold 6 столкнулись с сокращением времени автономной работы. Проблема, судя по отзывам, затронула не только владельцев флагманских моделей, но и некоторых пользователей Galaxy S23 и Flip 5.

Теперь пользователям приходится заряжать свои телефоны несколько раз в течение дня. Некоторые отмечают, что раньше могли ложиться спать с достаточным уровнем заряда, которого хватало до середины следующего дня, но теперь аккумулятор разряжается практически полностью к вечеру.

Более быстрая разрядка аккумулятора после обновления операционной системы – явление довольно распространенное. После установки новой версии, в фоновом режиме продолжаются процессы, увеличивающие энергопотребление. Именно поэтому пользователи могут замечать более быстрый расход заряда, даже при минимальном использовании устройства.

Когда пользователи активно тестируют новые функции и параметры после установки обновления, телефон заново анализирует паттерны использования и оптимизирует фоновые процессы. Обычно требуется до двух недель, чтобы энергопотребление вернулось к нормальным показателям.

Тем не менее учитывая количество жалоб, проблема может быть вызвана не только фоновой активностью ОС, связанной с обновлением, но и программной ошибкой, вызывающей ускоренную разрядку батареи.

One UI 7 – это масштабное обновление, предлагающее обновленный интерфейс и функции на базе искусственного интеллекта. Оно стало доступно примерно через полгода после выхода Android 15 и несколько раз откладывалось.