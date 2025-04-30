Новым компаньоном может оказаться Samsung, учитывая, что почти пять лет назад компании уже презентовали Galaxy Z Fold2 Aston Martin Racing Edition

В последнее время наблюдается тенденция, когда известные производители спортивных автомобилей выходят на рынок смартфонов. Похоже, что Aston Martin планирует вернуться в эту область, заключив партнерское соглашение с пока неизвестным производителем мобильных устройств.

История показывает, что сотрудничество между автопроизводителями и компаниями, выпускающими смартфоны, не новость: примерами служат партнерства Honor и Huawei с Porsche Design, OnePlus с Mclaren и Vivo с BMW. Компании Oppo и Xiaomi также проявляли интерес к сотрудничеству с Lamborghini. Теперь, судя по всему, Aston Martin, имеющая опыт создания лимитированных серий смартфонов с Acer, Nokia и Samsung, намерена вновь попытать удачу на этом рынке.

Видео, появившееся вскоре после объявления о многолетнем партнерстве команды Aston Martin Formula 1 с ARM, намекает на новые разработки. На данный момент неизвестно, с какой именно компанией Aston Martin планирует сотрудничать. Маловероятно, что этим партнером станет Samsung, учитывая, что почти пять лет назад они уже выпускали Galaxy Z Fold2 Aston Martin Racing Edition. Стоит отметить, что Samsung ограничилась лишь специальной версией своего текущего поколения смартфонов Galaxy Z Flip6.

По информации от Ice Universe, Aston Martin ведет переговоры с китайским OEM-производителем, что вызвало множество предположений среди его подписчиков о том, какая компания может быть выбрана. Тизерное видео дает лишь общее представление о будущем смартфоне, который, по-видимому, будет иметь плоский экран и плоскую серебристую рамку. Однако, учитывая связи между Aston Martin и Geely, можно предположить, что будет выпущен переименованный смартфон Meizu, наподобие прошлогоднего Polestar Phone.