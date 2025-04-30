Утешает то, что Radeon RX 9060 XT будет решением с умеренной стоимостью

По информации из неофициальных источников, AMD планирует представить конкурента Nvidia GeForce RTX 5060 Ti, возможно, уже в следующем месяце. Предполагается, что Radeon RX 9060 XT будет иметь привлекательную цену, но её широкая доступность может быть отложена до лета.

Видеокарты серии Radeon RX 9070 уже почти два месяца на рынке, их дебют состоялся в начале предыдущего месяца. При этом AMD всё ещё не представила более доступную альтернативу моделям Radeon RX 9070 и Radeon RX 9070 XT и анонс оной может совпасть с выходом GeForce RTX 5060 от Nvidia.

По информации BenchLife, выпуск Radeon RX 9060 XT запланирован на 21 мая, что совпадает с выставкой Computex 2025 в Тайбэе. Однако, начало продаж этой видеокарты среднего уровня может быть отложено до начала июня.

Согласно предыдущим слухам, AMD намерена позиционировать Radeon RX 9060 XT как конкурента GeForce RTX 5060 Ti, а не GeForce RTX 5060. Ожидается, что AMD предложит карту с 8 Гбайт или 16 Гбайт видеопамяти по цене от 299 долларов. Но есть предположения, что AMD может в последний момент отказаться от младшей модели, что приведет к увеличению стартовой цены Radeon RX 9060 XT до 329-379 долларов.