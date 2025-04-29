Стала известна конфигурация чипсета Dimensity 9500

По данным Digital Chat Station, компания MediaTek разрабатывает свой флагманский чипсет 2025 года по техпроцессу N3P (в отличие от N3E для моделей 9400 и 9400+). Чип будет обладать архитектурой с ядрами CPU исключительно большого размера, а также существенно усовершенствованным нейронным процессором.

Утверждается, что Dimensity 9500 получит следующую конфигурацию CPU: одно ядро Travis, три ядра Alto и четыре ядра Gelas. Детали об Alto пока неизвестны, но Travis и Gelas, судя по дорожной карте WikiChip, представляют собой грядущие ядра Cortex-X и Cortex-A7xx от ARM.

Предполагается, что Alto не является малым ядром и может быть модификацией одного из устаревших ядер A7xx. По слухам, тактовая частота ядра превысит 4 ГГц.

Кроме того, данный чипсет будет оснащен 16 МБ кэш-памяти L3 и 10 МБ системного кэша. Он сможет работать с ОЗУ LPDDR5X, чья скорость передачи данных достигает 10 667 Мбит/с, а также с 4-канальной шиной UFS 4.1.

За графическую обработку будет отвечать Immortalis-Drage с улучшенной трассировкой лучей и оптимизированным энергопотреблением.

Производительность ИИ будет увеличена благодаря NPU 9.0, который, по прогнозам, сможет выдавать 100 TOPS. Официальные данные для Dimensity 9400 отсутствуют, но некоторые источники упоминают 50 TOPS, хотя встречаются и более высокие оценки.