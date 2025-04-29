Этот новый недорогой смартфон оснащён основной камерой с датчиком размером 1/1,57 дюйма.

CMF, дочерний бренд Nothing, анонсировал Phone 2 Pro, продолжающий концепцию модульного дизайна, но с фокусом на расширенные возможности фотосъемки.

В отличие от CMF Phone 1, позиционировавшегося как бюджетный смартфон с модульной структурой, но с некоторыми ограничениями, в частности, со скромной камерой, где вспомогательный модуль представлял собой датчик глубины, в Phone 2 Pro компания Nothing учла прошлые недостатки.

Существенным апгрейдом CMF Phone 2 Pro выступает усовершенствованная фотосистема. Этот свежий бюджетный смартфон оборудован главной камерой с сенсором размером 1/1,57 дюйма, который может захватывать на 64% больше света в сравнении с предыдущей моделью. Кроме того, он располагает 50-мегапиксельным объективом, что представляет собой значительное достоинство для девайса в этом ценовом сегменте.

На тыльной стороне также находится третья камера – 8-мегапиксельный ультраширокоугольный объектив. Фронтальная камера осталась без изменений – 16-мегапиксельный модуль, как и в CMF Phone 1. Одной из отличительных черт камеры Phone 2 Pro является её модульная конструкция.

Компания Nothing предлагает сменные объективы для CMF Phone 2 Pro. Задняя панель телефона также имеет модульную структуру и совместима с новыми аксессуарами, например, креплением для кошелька или подставками.

CMF Phone 2 Pro работает на базе чипа Dimensity 7300 Pro в сочетании с 8 ГБ ОЗУ и до 256 ГБ встроенного хранилища. Батарея объемом 5000 мАч имеет быструю зарядку мощностью 33 Вт и реверсивную зарядку мощностью 5 Вт.

Этот новый бюджетный смартфон обладает рядом примечательных особенностей, включая 6,77-дюймовый экран с разрешением 1080p и частотой 120 Гц, защиту IP54 от влаги и пыли, модуль NFC, разъем для карт памяти microSD и операционную систему Nothing OS 3.2, основанную на Android 15.