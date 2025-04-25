Samsung Galaxy «G Fold» выйдет в продажу в конце 2025 года, наряду с более знакомыми складными устройствами, такими как Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7

На сегодняшний день Samsung рассматривается как единственный производитель мобильных телефонов, который сможет составить конкуренцию инновационному Huawei Mate XT в 2025 году, представив свой собственный складной смартфон. Сейчас появились предварительные сведения о габаритах грядущего устройства компании Samsung.

Huawei задала новые стандарты, выпустив в сентябре 2024 года первый в мире коммерческий смартфон с тройным дисплеем, демонстрируя прогресс в мобильной индустрии и скорость ее развития. Однако на дворе уже второй квартал 2025 года, а конкурентов у Mate XT до сих пор нет.

Известный инсайдер Digital Chat Station вновь подтвердил, что одна компания планирует выпустить подобный смартфон под названием «Samsung Galaxy G Fold» первого поколения.

Предполагается, что его форм-фактор будет схож с Mate XT, но ожидается, что основной экран будет иметь диагональ 9,9 дюйма, в отличие от 10,2 дюйма у аналога от Huawei.

В любом случае, Samsung рассматривает «Galaxy G Fold» как нишевый продукт с ограниченным тиражом, что неудивительно, учитывая, что в Китае в 2025 году было продано около 420 000 экземпляров Mate XT против примерно 1 миллиона единиц более традиционного Mate X6.

Тем не менее, Digital Chat Station утверждает, что «G Fold» появится в продаже позднее в 2025 году вместе с более привычными складными устройствами, такими как Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7.