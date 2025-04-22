В PlayStation 5 Pro добавлен чип памяти DDR

Несколько позже запланированного срока компания Sony предоставила официальную информацию и видеоматериалы, демонстрирующие внутреннее устройство PlayStation 5 Pro, чтобы подробно ознакомить публику с передовыми технологиями, лежащими в основе этой консоли.

В материале подробно рассматривается каждый аспект системы, начиная с уникального дизайна, отличающего ее от первоначальной PS5. Особое внимание уделяется "жалюзи", расположенным между корпусом и крышкой, способствующим снижению уровня шума. Также отмечается измененная задняя панель, обеспечивающая более эффективный воздушный поток по сравнению с предыдущими моделями PS5.

Официальная разборка PlayStation 5 Pro позволяет детально изучить внутренние компоненты системы, среди которых выделяется новый вентилятор, разработанный для более эффективной циркуляции воздуха. Этот вентилятор имеет такое же количество лопастей, как и стандартный вентилятор PS5. Кроме того, отмечается увеличенная материнская плата с большим количеством внутренних слотов по сравнению с базовой PS5 для повышения производительности памяти, добавленный чип памяти DDR5 и использование жидкого металла, которое оказалось удачным решением в базовой PS5 и стало неотъемлемой частью конструкции PS5 Pro.

PlayStation 5 Pro в настоящее время является самой мощной консолью на рынке, предлагая расширенные графические возможности, недоступные на других системах, что можно увидеть в недавно вышедшей игре Indiana Jones and the Great Circle.