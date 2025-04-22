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10test
Появились данные о ​​камере и скорости зарядки смартфона Samsung с тройным дисплеем
Выпуск смартфона Samsung с тремя дисплеями будет ограниченным, так как компания не рассчитывает на большие продажи из-за его высокой цены.

В этом году Samsung планирует представить смартфон с тройным складывающимся дисплеем, напоминающий модель Huawei Mate XT. Однако, вопреки ожиданиям, прорывных решений в области зарядки ожидать от него не стоит.

Согласно информации от надежного источника, новый Galaxy с тройным складыванием будет поддерживать зарядку всего на 25 Вт, хотя фактическая скорость может оказаться даже ниже. Samsung давно критикуют за невысокую скорость зарядки. К примеру, Galaxy S25 Ultra, флагман компании, поддерживает зарядку мощностью лишь 45 Вт, в то время как конкуренты, особенно китайские производители, предлагают гораздо более высокую мощность и скорость. Например, Xiaomi 15 Ultra оснащен проводной зарядкой на 90 Вт, беспроводной на 80 Вт и обратной беспроводной зарядкой на 10 Вт.

Впрочем, у Samsung есть свои аргументы. Компания занимает значительную долю мирового рынка смартфонов и предпочитает тщательно тестировать новые технологии, прежде чем внедрять их. Более мощная зарядка аккумуляторов сопряжена с рисками, и Samsung, вероятно, не решается использовать аккумуляторы с более высокой плотностью.

Возможно, Samsung откажется от использования подэкранных камер в своем будущем смартфоне с тройным дисплеем. Хотя такие камеры обеспечивают более целостный вид дисплея, их качество уступает традиционным камерам. Этот вопрос остается спорным, поскольку некоторые пользователи предпочитают традиционные камеры с вырезами, а те, кто не сильно заботится о фотосъемке, предпочли бы дисплей без каких-либо отверстий.

Однако главной проблемой складных смартфонов являются не подэкранные камеры, а складки на экране. В смартфоне с тройным дисплеем их будет две. По имеющимся данным, складки на новом устройстве будут такими же, как на Galaxy Z Fold 6. Ожидается, что у Galaxy Z Fold 7 складка будет менее заметной. Apple, главный конкурент Samsung, не спешит выходить на рынок складных смартфонов. Компания стремится создать устройство с идеальной (невидимой) складкой и, по слухам, добилась определенных успехов в этом направлении. Складной iPhone может быть представлен в 2027 году, к 20-летию iPhone, вместе с новой моделью iPhone Pro.  Продажи складных устройств оказались ниже ожидаемых, и Samsung пересмотрела прогнозы продаж будущих моделей. Выпуск смартфона с тройным дисплеем будет ограниченным, поскольку Samsung не ожидает высоких продаж из-за его высокой стоимости, которая, скорее всего, превысит 2000 долларов. Некоторые производители смартфонов вовсе отказываются от складных устройств из-за ограниченного спроса. 

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Источник: phonearena.com
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