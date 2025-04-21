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10test
Подтверждены основные характеристики Realme 14T
Смартфон будет оснащен процессором MediaTek Dimensity 6300 в сочетании с 8 ГБ ОЗУ

В преддверии анонса, запланированного на 25 апреля, новый Realme 14T был замечен в Google Play Console. Благодаря этому стало известно о использовании новинкой процессора MediaTek Dimensity 6300 в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти. Ожидается, что телефон будет поставляться с предустановленной операционной системой Android 15 и предложит дисплей с разрешением 1080x2400 пикселей.

Realme намекает на использование в телефоне AMOLED-экрана с максимальной яркостью 2100 нит. Также, Realme 14T прошёл сертификацию Bluetooth SIG. Компания уже подтвердила наличие защиты от пыли и влаги устройства по степени IP69, батарею объемом 6000 мАч и быструю проводную зарядку мощностью 45 Вт, а также главную камеру на 50 МП. Модель будет представлена в трех цветовых оттенках: Silken Green, Violet Grace и Stain Ink.

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#mediatek #realme #android 15 #amoled #dimensity 6300 #14t
Источник: gsmarena.com
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