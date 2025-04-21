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10test
LG выпустила изогнутые OLED-мониторы UltraGear 45GX90SA и 39GX90SA OLED
Мониторы имеют разрешение WQHD (3440x1440p) и поддерживают технологию G-Sync для исключения разрывов изображения

Для любителей передовых технологий и гейминга компания LG представила два новых игровых монитора UltraGear с изогнутыми OLED-экранами сверхширокого формата. Новинки призваны обеспечить максимальное погружение в игровой процесс благодаря большим экранам и изогнутой конструкции 800R. 

Оба монитора семейства UltraGear оснащены OLED-панелями, достигающими пиковой яркости 1300 нит. Минимальная яркость составляет 250 нит, но в SDR-режиме может быть увеличена до 275 нит. Модели 45GX90SA и 39GX90SA обладают идентичным набором функций и характеристик, отличаясь лишь размером экрана: 45 и 39 дюймов соответственно.

Высококонтрастные OLED-панели с коэффициентом контрастности 1,5 млн:1 обеспечивают глубокий черный цвет и превосходную цветопередачу. Благодаря частоте обновления до 240 Гц и времени отклика всего 0,03 мс, мониторы демонстрируют плавное отображение и мгновенную реакцию на действия пользователя.

Мониторы обладают разрешением WQHD (3440x1440p) и поддерживают технологию G-Sync для устранения разрывов экрана и обеспечения плавного игрового процесса. В дополнение к игровым функциям, каждый монитор оснащен WebOS, позволяющей получать доступ к популярным стриминговым сервисам непосредственно из меню монитора без подключения к ПК. Это позволяет наслаждаться Netflix, Hulu, Amazon Prime и другими сервисами, как на Smart TV, или даже играть в облачные игры.

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#lg #oled #smart tv #g-sync #wqhd #39gx90sa #45gx90sa
Источник: wccftech.com
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