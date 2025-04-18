Мини-ПК предназначены для задач связанных с искусственным интеллектом.

Компания Minix расширяет свою линейку продукции, представляя два новых компактных десктопных компьютера. Эти мини-ПК, получившие названия EU715-AI и EU512-AI, построены на базе двух разных чипсетов от Intel, ориентированных на улучшенную производительность в задачах, связанных с искусственным интеллектом.

Вычислительную мощность обеспечивают процессоры Core Ultra 5 125H и Core Ultra 7 155H. Оба чипсета включают в себя интегрированную графику и вышеупомянутый NPU. В официальном онлайн-магазине производителя новые модели предлагаются по цене 749 и 999 долларов США соответственно.

Minix Elite EU715-AI также оснащен 32 ГБ оперативной памяти DDR5 и твердотельным накопителем емкостью 1 ТБ. Этот SSD занимает один из двух слотов M.2 2280, оба из которых подключены через четыре линии PCIe 4.0. Поддержка подключения нескольких мониторов реализована через порты HDMI, DisplayPort и Thunderbolt 4. DisplayPort 1.4 позволяет выводить изображение на монитор 4K с частотой обновления до 144 Гц, в то время как другие порты ограничены частотой 120 Гц.

Для сетевого подключения предусмотрены два порта Ethernet со скоростью 2,5 Гбит/с и модуль WiFi 6E. Компактные размеры новых ПК Minix Elite составляют примерно 5,5 x 5,5 x 1,5 дюйма. Питание обоих устройств осуществляется через порт USB Type-C мощностью до 100 Вт.