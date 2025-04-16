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10test
Видеокарта AMD Radeon RX 9070 XT продается в 10 раз лучше, чем NVIDIA RTX 5080
Выход линейки AMD RX 9070 показал, что новые видеокарты получили высокую оценку от потребителей.

Триумф графических адаптеров AMD на базе архитектуры RDNA 4 еще далек от завершения, поскольку свежие статистические данные о продажах свидетельствуют о превосходстве Radeon RX 9070 XT над конкурирующими решениями.

После выхода линейки AMD RX 9070 стало очевидно, что потребители высоко оценили новые видеокарты, не только за их производительность, но и за эффективное управление запасами со стороны "красной команды", обеспечившее доступность карт для большинства желающих, в отличие от политики основного конкурента, NVIDIA. Это находит отражение и в показателях розничных продаж: спустя несколько недель после официального релиза RX 9070 XT лидирует в MindFactory, одном из крупнейших европейских ритейлеров.

Согласно данным, опубликованным @TechEpiphany, за отчетную неделю в этом магазине было реализовано 245 экземпляров Radeon RX 9070 XT, что почти в шесть раз превышает продажи GeForce RTX 5070 и примерно в десять раз - RTX 5080. Это демонстрирует доминирование AMD в сегменте RDNA 4, особенно если рассматривать рыночные показатели в масштабах отдельного розничного продавца.

Если рассматривать линейку RTX 50 от NVIDIA в целом, то большинство моделей отсутствуют в наличии и предлагаются по ценам, значительно превышающим рекомендованную производителем розничную цену у крупных ритейлеров, что делает их не самым привлекательным выбором. Были надежды на модели RTX 5060 среднего ценового сегмента, но их запуск также сопровождался высокими ценами.

Примечательно, что MindFactory не продала ни одной видеокарты GeForce RTX 5090, что свидетельствует о дефиците данной модели на рынке. Пока что лидерство за AMD и компания намерена закрепить успех с выпуском более доступных моделей, таких как серия RX 9060.

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#amd #nvidia #rtx 5090 #rtx 5080 #rdna 4 #radeon rx 9070 xt #geforce rtx 5070
Источник: wccftech.com
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