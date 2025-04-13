XG32UCG получил 32-дюймовую панель Fast IPS с разрешением 3840x2160 и частотой обновления 160 Гц в 4K-режиме.

Компания Asus официально объявила о выпуске ROG Strix XG32UCG.

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Asus не впервые анонсирует XG32UCG. Впервые монитор был представлен еще в декабре 2024 года, но подробные характеристики и цена оставались неизвестными до настоящего времени. В Китае он будет продаваться по цене около 550 долларов США, а о глобальной доступности пока нет информации.

XG32UCG оснащен 32-дюймовой панелью Fast IPS с разрешением 3840x2160 и частотой обновления 160 Гц в режиме 4K. Альтернативно, можно переключиться в режим Full HD с плавной частотой 320 Гц. Эта двухрежимная система, переключаемая горячей клавишей Asus Frame Rate Boost, позволяет легко выбирать приоритет между разрешением и частотой кадров без необходимости углубляться в настройки меню.

Время отклика составляет 0,3 мс, а цветовой охват DCI-P3 достигает 95%. Панель сертифицирована по стандартам HDR10 и VESA DisplayHDR 400. Также реализована технология AdaptiveSync для предотвращения разрывов изображения и обеспечения плавности вне зависимости от использования видеокарты AMD или Nvidia.

Для подключения XG32UCG предлагает DisplayPort 1.4, HDMI 2.1, USB-C с мощностью 15 Вт и разъем для наушников 3,5 мм. В дизайне корпуса предусмотрена подсветка Aura Sync.

Эргономика представлена регулируемой подставкой с высотой до 130 мм, наклоном от -5° до 20° и поворотом на ±25°. Предусмотрено и крепление VESA 100 x 100 мм для настенного монтажа.

Монитор также включает функции AI Gaming, такие как AI Crosshair и AI Shadow Boost. Эти инструменты автоматически настраивают изображение в игре для улучшения видимости и точности. Все эти параметры можно настроить через DisplayWidget Center.