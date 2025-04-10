Также к концу текущего года ожидается пополнение с мощными аккумуляторами у других моделей.

Утверждается, что следующее поколение флагманских Android-смартфонов OnePlus 14 будет оснащено батареями емкостью не менее 7000 мАч, а в некоторых случаях – до 7500 мАч. Если эти прогнозы оправдаются, RedMagic 10 Pro (7050 мАч) перестанет быть лидером рынка по емкости батареи.

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Выход OnePlus 14 ознаменуется ощутимым улучшением, а именно увеличением емкости аккумулятора на 1000 мАч по сравнению с предшественником.

Ожидается, что к концу года к этой тенденции аккумуляторных "монстров" присоединятся и другие модели, например, Oppo Find X9 Pro или Vivo X300 Pro.

Ранее считалось, что увеличение емкости аккумулятора в премиальных смартфонах неизбежно повлечет за собой снижение скорости зарядки. Однако, по словам инсайдера Digital Chat Station, преемник OnePlus 13 сохранит поддержку сверхбыстрой 100-ваттной проводной зарядки.