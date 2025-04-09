Телевизор обладает частотой обновления 60 Гц и оснащён игровым режимом с функциями VRR и ALLM

Компания Hisense представила A7Q QLED Smart TV, модель 2025 года, предназначенную для европейского рынка. Этот недорогой 4K LCD-телевизор будет предлагаться в размерах 50, 55, 65 и 75 дюймов. Стоимость стартует с 569 евро. Появление телевизора в продаже запланировано на 30 июня.

В телевизоре применена VA-панель с прямой LED-подсветкой. Контрастность достигает 3800:1, а максимальная яркость составляет 400 нит. Обеспечена совместимость с Dolby Vision, HDR10+ и режимом Filmmaker Mode. Цветопередача улучшена благодаря технологии квантовых точек. Опция масштабирования 4K AI повышает качество контента низкого разрешения, а датчик освещенности в автоматическом режиме корректирует яркость экрана в зависимости от внешнего освещения.

Телевизор имеет частоту обновления 60 Гц и оснащен игровым режимом с VRR и ALLM. Игровая панель обеспечивает быстрый доступ к настройкам. Технология сглаживания движения на основе AI минимизирует размытие в динамичных сценах. Управление осуществляется через операционную систему Vidaa OS U9. Поддерживаются стриминговые сервисы и голосовое управление через Alexa, Vidaa Voice и Apple Home. Реализована функция AirPlay 2 для передачи контента с устройств iOS. Встроена аудиосистема 2.0, разработанная совместно с Devialet, с поддержкой Dolby Atmos.

В телевизорах предусмотрены три порта HDMI 2.0, два порта USB 2.0, LAN-порт, AV-вход 3,5 мм, оптический аудиовыход, разъем для наушников, слот CI+, спутниковый вход и вход для RF-антенны. Беспроводное подключение обеспечивается Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 5 (802.11ac).