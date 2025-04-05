Aokzoe A1X будет оснащена батареей емкостью 72,7 Вт·ч и дисплеем с частотой обновления 120 Гц

Компания Aokzoe сообщила о скором выходе своей дебютной портативной игровой консоли, работающей на базе процессора Ryzen AI 9 HX 370. Aokzoe A1X, укомплектованная батареей на 72,7 Вт·ч и экраном с частотой обновления 120 Гц, будет иметь интерфейсы OCuLink и USB4 для подключения внешних видеокарт (eGPU). В дополнение к этому, A1X будет поддерживать сквозную зарядку, что позволит уменьшить износ батареи во время игры и одновременной зарядки.

С момента последних новостей об A1X, ранее известной как A1 X, прошло несколько месяцев. За это время конкуренты, такие как Ayaneo, GPD и OneXPlayer, представили собственные решения, включая Ayaneo 3, GPD Win Mini 2025 и OneXFly F1 Pro, и это лишь некоторые примеры.

Несмотря на это, Aokzoe подтвердила, что планирует финансировать A1X через платформу Kickstarter. Хотя страница предварительного просмотра кампании уже доступна, компания Aokzoe пока только обещает запустить портативное устройство.