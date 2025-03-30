Монитор имеет разрешение 2K QHD (2560x1440).

Компания AOC представила на китайском рынке свой новый игровой монитор Q27G3H с диагональю 27 дюймов, акцентируя внимание на оптимальном соотношении цены и качества.

Одной из основных особенностей монитора является разрешение 2K QHD (2560 x 1440) в сочетании с частотой обновления 200 Гц.

Q27G3H использует IPS-панель с высокой скоростью отклика, гарантирующую широкие углы обзора и точную цветопередачу. Быстрое время отклика GtG (1 мс) и MPRT (0,3 мс) эффективно устраняют размытие движущихся объектов. Технология Adaptive Sync и поддержка AMD FreeSync обеспечивают плавный игровой процесс, исключая разрывы кадров.

Дисплей сертифицирован по стандарту HDR400 и поддерживает 10-битный цвет (8 бит + FRC), что позволяет отображать 10,7 миллиардов цветов. Охват цветовых пространств sRGB составляет 99%, а DCI-P3 – 95%. Заводская калибровка с точностью цветопередачи ΔE<2 делает его подходящим для задач, требующих высокой точности цветопередачи, таких как обработка фотографий и видео.

Забота о зрении реализована посредством DC-димминга и TÜV-сертифицированной панели с низким уровнем синего света. Предусмотрено несколько режимов синего света, оптимизированных для различных сценариев использования, включая просмотр мультимедиа, чтение и работу в офисе.

Эргономика монитора обеспечивается полностью регулируемой подставкой, позволяющей настраивать наклон (от -5° до 23°), поворот (от -30° до 30°), высоту (до 130 мм) и ориентацию (от -90° до 90°). Поддерживается также настенное крепление VESA 100 x 100 мм.

В плане подключения предлагаются разъемы HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 и 3,5-мм аудиоразъем, что делает его универсальным решением как для пользователей ПК, так и для владельцев игровых консолей. Геймерам доступны дополнительные функции, такие как настройка Game Color, режим минимизации задержки ввода, управление темными участками и экранный прицел для повышения точности в шутерах.