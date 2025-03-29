Проект Android Open Source Project (AOSP) на протяжении почти 16 лет предоставлял практически всем доступ к исходному коду Android.

После почти двух десятилетий открытой разработки через Android Open Source Project (AOSP), Google приняла решение о переносе всей разработки Android во внутренние подразделения, что фактически делает процесс закрытым. Компания из Маунтин-Вью уверяет, что это не приведет к закрытию исходного кода ОС.

Проект Android Open Source Project (AOSP) на протяжении почти 16 лет предоставлял практически всем доступ к исходному коду одной из ведущих мировых операционных систем для мобильных устройств, таких как смартфоны и планшеты. Однако сейчас Google вносит значительные изменения в этот процесс.

Исторически разработка AOSP велась в рамках двух различных веток документации: общедоступной, выпущенной под лицензией Apache 2.0, и закрытой версии, требующей лицензии Google Mobile Services (GMS).

В последние годы эти две ветви стали расходиться еще сильнее, и публичная ветвь теперь часто значительно устаревает по сравнению с частной.

Теперь Google официально переносит все аспекты AOSP в последнюю. Компания заявила, что это сделано для "оптимизации процесса разработки".

Компания обещает сохранить AOSP открытым исходным кодом, продолжая публиковать исходный код, но, по-видимому, только после завершения работы над закрытой веткой. Таким образом, ожидается, что это изменение окажет минимальное влияние на обычных пользователей, хотя некоторые эксперты могут предположить, что это станет еще одним ударом по разработке приложений для Android.