Телевизор обеспечивает 97% охвата цветовой гаммы BT. 2020, что превосходит аналогичные показатели дисплеев QD-OLED

В Китае компания Hisense представила свой новый 116-дюймовый телевизор UX RGB-MiniLED. Эта модель, известная также как 116UX, была продемонстрирована на выставке CES 2025 одновременно с анонсом 163-дюймового UX MicroLED телевизора.

Особенностью 116UX является применение подсветки RGB MiniLED, названной TriChroma, которая позволяет достичь более насыщенных и ярких цветов. Утверждается, что она гарантирует 97% охвата цветовой гаммы BT.2020, превосходя аналогичные показатели дисплеев QD-OLED. Кроме того, устройство оснащено 10 752 зонами локального затемнения и обладает пиковой яркостью до 8000 нит, что немного ниже заявленных ранее 10 000 нит.

По заверениям производителя, уровень синего света снижен на 38%, а опция Obsidian Screen Pro эффективно устраняет отражения окружающего света. Модель телевизора имеет поддержку разрешения 4K с частотой обновления 170 Гц, Dolby Vision IQ и IMAX Enhanced и сертификацию Pantone. Толщина корпуса составляет менее 40 мм, в наличии три интерфейса HDMI 2.1, USB-C и Ethernet. Встроенная 6.2.2-канальная аудиосистема разработана компанией Devialet.

Стоимость модели Hisense UX RGB-MiniLED в Китае составляет 13 794 долларов США.