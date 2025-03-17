FreeBuds 6 обеспечат расширенные возможности активного шумоподавления (ANC)

В преддверии мероприятия Pura, запланированного на 20 марта, компания Huawei продемонстрировала в тизерном ролике свои новые беспроводные наушники. Ожидается, что FreeBuds 6 станут непосредственным продолжением линейки FreeBuds 5, вышедшей в 2023 году, сохраняя при этом открытую архитектуру корпуса, унаследованную от предыдущей модели.





Чехол для зарядки также визуально напоминает отшлифованную гальку, однако теперь на нем появилась эмблема Huawei Sound, которая отсутствовала в FreeBuds 5. Huawei Sound является подразделением компании, занимающимся аудио-настройкой, и специализируется на оптимизации звучания устройств бренда. Предполагается, что FreeBuds 6 предложат улучшенное качество звука, а также расширенные возможности активного шумоподавления (ANC), увеличенное время работы от аккумулятора и новые функции, основанные на искусственном интеллекте.