Появилась возможность играть в Android-игры на ПК с процессорами AMD.

В рамках прошедшей конференции GDC компания Google сообщила о расширении совместимости своей платформы Android-игр на ПК с использованием оборудования AMD. Ранее, официальное приложение Google Play Games для Windows не обеспечивало поддержку процессоров и видеокарт от AMD.

До настоящего момента приложение требовало наличия как минимум интегрированной видеокарты Intel UHD Graphics 630, а в качестве рекомендованной выступала Nvidia GeForce MX450. Теперь же пользователи с интегрированной графикой AMD также смогут запускать Android-игры через приложение Google Play Games.

Более того, приложение будет информировать пользователей о том, какие игры гарантированно будут работать на их компьютерах. Игры будут помечены специальными значками, указывающими на их статус: «оптимизировано», «играбельно» или «не запускается» на данном ПК.

Google также внедряет полезные функции, такие как поддержка нескольких аккаунтов и одновременного запуска нескольких копий игр, которые ранее были доступны только в сторонних эмуляторах.

Начиная с текущего года, Google планирует активно сотрудничать с производителями ПК для предустановки игр из Google Play на их компьютеры, стремясь расширить границы Android-игр за пределы мобильных устройств.

После публикации игры в Google Play она автоматически станет доступна в приложении Google Play Games для Windows, если разработчик не решит отказаться от этой возможности.