Для более сложных задач к G-Flip можно подключить внешнюю видеокарту через интерфейс OCuLink

Aoostar представила G-Flip, необычный мини-компьютер, сочетающий встроенный экран и современный чип AMD. Для расширения графических возможностей предусмотрен порт OCuLink для внешней видеокарты, а за безопасность отвечает дактилоскопический сенсор.

G-Flip выделяется интегрированным 5-дюймовым экраном с разрешением Full HD (1920x1080) и поддержкой частоты обновления 60 Гц. Шарнирный механизм позволяет настраивать положение экрана. Дисплей можно использовать для показа сообщений или мониторинга состояния устройства. В кнопку питания встроен сканер отпечатков пальцев.

В основе мини-ПК лежит процессор с 12 ядрами AMD Ryzen AI 9 HX 370. Интегрированная графика Radeon 890M позволяет запускать ряд игр с минимальными настройками. Для более ресурсоемких задач предусмотрено подключение внешней видеокарты через интерфейс OCuLink. Возможности подключения включают порты USB 4, пару USB 3.2 Gen 2 Type-A и аудиоразъем. Для проводного сетевого подключения предусмотрены порты Ethernet (до 2,5 Гбит/с) и USB 2.0. Беспроводное соединение обеспечивает модуль WiFi 7.

Внутри корпуса есть возможность установить два SSD M.2 (PCIe 4.0). Мини-ПК также имеет два слота для оперативной памяти и систему охлаждения с испарительной камерой. Информация о цене пока отсутствует, ожидается, что мини-ПК появится в продаже в начале весны текущего года.