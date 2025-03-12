Walkie Talkie 3 Chat Edition выделяется своими компактными размерами

Компания Xiaomi начала предварительные продажи Walkie Talkie 3 Chat Edition, любительской радиостанции, пока доступной исключительно на китайском рынке. Утверждается, что дальность связи устройства достигает 5 км. Пользователи могут быстро настроить рацию с помощью специального приложения, которое также позволяет изменять различные параметры.

Xiaomi представила в Китае Walkie Talkie 3 Chat Edition – упрощенную версию без экрана. Радиостанция работает в диапазоне частот от 430,0000 до 440,0000 МГц, обеспечивая связь на расстоянии от 1 до 5 км. Это делает устройство подходящим для общения с друзьями, родственниками или коллегами на складе или в торговом центре.

Xiaomi заявляет о быстрой настройке частоты Walkie Talkie 3 Chat Edition, управление которой осуществляется через приложения Xiaomi Intercom или Mijia. Поддерживается синхронизация до 16 каналов для одновременного использования несколькими пользователями. Приложение также позволяет регулировать параметры звука и включать/отключать различные функции, например, режим push-to-talk, обеспечивающий связь без использования рук. Рация имеет максимальную мощность передачи 3 Вт и оснащена аккумулятором емкостью 2000 мАч (7,2 Втч), обеспечивающим до 120 часов работы в режиме ожидания или 10 часов непрерывного применения. Зарядка осуществляется через USB-C.

Согласно данным компании, рация отличается компактными размерами: 165 x 55 x 32 мм и весом 137 г. Устройство способно работать в диапазоне температур от -10 до 50 °C и оснащено слотом для шнурка и съемной клипсой на задней панели. В настоящее время Xiaomi предлагает Walkie Talkie 3 Chat Edition в Китае по цене 18 долларов США. Пока нет информации о том, появится ли устройство на других рынках, включая европейский, и если да, то когда.