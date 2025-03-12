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10test
Apple M3 Ultra превосходит Nvidia GeForce RTX 5070 Ti в тесте графического процессора
В тесте GFXBench 4K Aztec Ruins M3 Max показал около 200 кадров в секунду (FPS), а M3 Ultra - почти вдвое больше

Новый чип Apple M3 Ultra представляет собой мощную систему на кристалле (SoC) на базе архитектуры ARM, включающую в себя внушительный 32-ядерный центральный процессор (CPU) и 80-ядерный графический процессор (GPU). Такая конфигурация позволяет достигать производительности, сопоставимой с мощными рабочими станциями. Первые тесты графической подсистемы указывают на то, что M3 Ultra способен конкурировать с будущими GPU RDNA 4 и Nvidia RTX 50 в большинстве, если не во всех, задачах.

По сути, Apple M3 Ultra – это самый быстрый чип, когда-либо устанавливавшийся в компьютеры Mac. Обладая огромным 32-ядерным CPU, включающим 24 ядра высокой производительности, и 80-ядерным GPU, M3 Ultra, безусловно, должен демонстрировать впечатляющие результаты в бенчмарках, за исключением однопоточной производительности. Первоначальные результаты в Geekbench были несколько скромными, однако, по мере появления новых обзоров, раскрывается истинный потенциал M3 Ultra.

Обзор Dave2D и результаты GFXBench показывают, что Mac Studio с M3 Ultra демонстрирует выдающуюся графическую производительность, что вполне ожидаемо, учитывая значительный скачок в производительности GPU, который показал M3 Max, лежащий в основе Ultra. В тесте GFXBench 4K Aztec Ruins M3 Max выдал около 200 кадров в секунду (FPS), в то время как M3 Ultra почти удвоил этот результат, достигнув 374 FPS. Согласно данным GFXBench, это ставит M3 Ultra примерно на 9% позади GeForce RTX 5080 (DirectX 12) и на 20% впереди RTX 5070 Ti. По сравнению с M3 Max, который также используется в топовых моделях MacBook Pro, M3 Ultra демонстрирует превосходство примерно на 63,6%.

В тесте GPU Cinebench 2024 M3 Ultra набрал около 20 000 баллов, по данным The Verge, что на 25% больше, чем результат AMD Radeon RX 7900 XTX, набравшей около 16 000 баллов в том же тесте. В этом тесте M3 Ultra идет вровень с Nvidia RTX 4070 Ti, что является весьма интересным результатом. 

Вполне вероятно, что M3 Ultra будет особенно силен в задачах, использующих его специализированные движки, в то время как в других областях, таких как 3D-рендеринг, он, вероятно, не сможет конкурировать с топовыми картами RTX. С точки зрения энергоэффективности и объема видеопамяти (VRAM), M3 Ultra, несомненно, будет лидером, поскольку ни один потребительский GPU даже близко не предлагает полтерабайта достаточно быстрой VRAM. По мере появления новых тестов, сравнивающих производительность M3 Ultra и его x86-конкурентов в реальных условиях, ситуация станет более ясной для потенциальных покупателей.

#amd #nvidia #apple #rtx 5080 #radeon rx 7900 xtx #rtx 5070 ti #m3 ultra
Источник: notebookcheck.net
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