По заявлению производителя, Black Shark Ring 2 может работать до 10 дней автономно.

В Китае представлено умное кольцо Black Shark Ring 2, конкурент Samsung Galaxy Ring. Новинка, оцененная в 103 доллара США, позиционируется как более доступное решение с улучшениями по сравнению с первым поколением. Одним из ключевых изменений является снижение веса устройства.

Если первое поколение Black Shark Ring весило 5,4 грамма, то Ring 2, как утверждается, весит всего 4 грамма. Хотя это все еще больше, чем Galaxy Ring. Улучшено и время автономной работы.

Предшественник обеспечивал до 5 дней работы без подзарядки, а Black Shark Ring 2, по заявлению производителя, может проработать до 10 дней. С зарядным кейсом это время увеличивается до 90 дней.

Помимо увеличенной автономности, кольцо Black Shark Ring 2 получило управление жестами, которого не было в предыдущей модели. Детали реализации пока не раскрываются, но утверждается, что пользователи смогут переключать видео "взмахом пальца".

Black Shark Ring 2 также обещает более точный мониторинг здоровья. Устройство обеспечивает круглосуточное отслеживание сердечного ритма, мониторинг качества сна в режиме реального времени и точное измерение уровня кислорода в крови. Для любителей фитнеса предусмотрены режимы тренировок для ходьбы, езды на велосипеде и бега.

Среди других характеристик: защита от воды и пыли по стандарту IP68, подсчет шагов в течение дня, размеры от 7 до 12, а также совместимость с Android и iOS.