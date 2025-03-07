Монитор может повышать частоту обновления до 480 Гц при уменьшении разрешения до 1080p.

В Европе компания LG представила монитор UltraGear 27G850A-B. Этот 27-дюймовый монитор UltraGear предлагает пользователям режимы отображения с частотой 240 Гц и 480 Гц, оставаясь при этом более доступным по цене, чем игровые OLED-мониторы.

Компания открыла предварительные заказы в Европе, где монитор можно приобрести за 899 евро с учетом налогов.

Монитор обеспечивает вывод изображения с разрешением 4K и частотой обновления 240 Гц. Как и UltraGear OLED 32GS95UE, эта модель способна увеличивать частоту обновления до 480 Гц при снижении разрешения до 1080p, что LG называет технологией «Dual-Mode».

Монитор также характеризуется временем отклика 1 мс GtG, 99% охватом цветового пространства DCI-P3 и пиковой яркостью 600 нит при просмотре HDR-контента. Среди других особенностей стоит отметить присутствие порта DisplayPort 2.1 и поддержку AMD FreeSync Premium Pro, Nvidia G-Sync и VESA Adaptive Sync.