Ryzen 7 260 включает в себя графический процессор Radeon 780M iGPU, что делает мини-ПК подходящим для игр в разрешении 1080p.

В дополнение к модели Minisforum AI X1 Pro, компания выпустила на рынок её упрощенную версию. Этот мини-ПК, выполненный в стиле Mac mini, работает на базе нового процессора AMD Ryzen 7 260 из линейки Hawk Point.

AMD Ryzen 7 260 обладает 8 ядрами Zen 4 и 16 потоками, что позволяет мини-ПК эффективно справляться с ресурсоемкими задачами.

Производитель оснастил APU "тихой системой охлаждения" с использованием "улучшенных термоматериалов". Утверждается, что это обеспечивает стабильную производительность на уровне 65 Вт. Ryzen 7 260 также включает в себя хорошо известный графический процессор Radeon 780M iGPU, что делает Minisforum AI X1 вполне подходящим для игр в разрешении 1080p.

Предусмотрена возможность подключения внешней видеокарты через OCuLink или один из двух портов USB4. Помимо этих портов, конфигурация системы включает: 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1x USB 2.0 Type-A, 1x DP 2.0, 1x HDMI 2.1, 1x 2.5G Ethernet

Для беспроводной связи Minisforum AI X1 оснащен WiFi 7 и Bluetooth 5.4. Среди других особенностей – встроенная акустическая система с двумя динамиками и поддержка до 96 ГБ оперативной памяти и двух SSD накопителей объемом до 4 ТБ каждый.