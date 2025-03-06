Ноутбук MegaBook S14, обладающий процессором Snapdragon X Elite, предназначен для выполнения задач, связанных с искусственным интеллектом.

Компания Tecno представляет свой новый ноутбук как самый легкий в мире 14-дюймовый компьютер с OLED-экраном разрешением 2.8K. MegaBook S14, оснащенный процессором Snapdragon X Elite, предназначен для задач, связанных с искусственным интеллектом, и выделяется улучшенным звуком благодаря технологии DTS:X Ultra. Кроме того, производитель представил внешнюю видеокарту для этого ультрабука, хотя и с некоторыми ограничениями.

MegaBook S14 был представлен в Барселоне как передовой ПК Tecno AI. Подобно Asus Vivobook, он оснащен OLED-дисплеем, но с более высоким разрешением 2.8K и частотой обновления 120 Гц.

Tecno также заявляет, что S14 является самой легкой моделью в своей категории – всего 899 граммов, при этом он оснащен клавиатурой с подсветкой, двумя динамиками (2 Вт) DTS:X Ultra и аккумулятором, обеспечивающим до 16 часов работы. MegaBook S14 также имеет сканер отпечатков пальцев и Wi-Fi 6E.

Tecno также представила внешний графический процессор, разработанный специально для S14, чтобы расширить его возможности в требовательных задачах и играх уровня "3A".

Производитель не предоставил точной информации о видеокарте NVIDIA, установленной в док-станции, а также сообщил, что для корректной работы док-станции потребуется версия ноутбука с процессором Intel Arrow Lake.