Компания представила концепцию в которой крепление объектива с встроенным датчиком устанавливается как аксессуар MagSafe

На выставке MWC 2025 компания Realme официально представила свой концепт-смартфон, особенностью которого является сменная оптика. Устройство, анонсированное незадолго до этого, было продемонстрировано вместе с передовыми технологиями искусственного интеллекта компании, предназначенными для обработки изображений.

В отличие от таких гигантов, как Apple и Samsung, китайские производители смартфонов стремятся интегрировать самое лучшее (зачастую и самое крупное) оптическое оборудование в свои флагманские устройства. Однако, это привело к значительному увеличению выступа модуля камеры. Несмотря на то, что выступ считается одной из основных причин, по которой Samsung пока не использует более крупные сенсоры, это не останавливает Realme и Xiaomi от экспериментов.

Концептуальный телефон Realme со сменным объективом оснащен дополнительным, специально разработанным сенсором Sony размером 1 дюйм, который не имеет встроенного объектива. Компания продемонстрировала прототип с двумя разными объективами: 73-мм портретным и 234-мм телеобъективом. Для сравнения, 10-кратный телеобъектив Galaxy S23 Ultra имеет эквивалентное фокусное расстояние 230 мм. Однако, ключевой особенностью этого прототипа является использование высококачественной оптики.

Кроме того, этот механизм сменных объективов позволяет делать увеличенные снимки с 1-дюймового сенсора, что является редкостью, если не сказать, что практически невозможно, для смартфонов. Более того, он позволяет создавать портреты на смартфоне с естественным размытием фона, как у зеркальных камер.

Стоит отметить, что Xiaomi также экспериментировала с этой концепцией, представив свой концепт-телефон 12S Ultra еще в 2022 году. Компания продемонстрировала еще более смелую и практичную концепцию, в которой крепление объектива, включающее в себя датчик, крепится как аксессуар MagSafe, питается от телефона и передает на него записанные данные без использования проводов.