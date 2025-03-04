Подключение MOS к Xiaomi 15 осуществляется с помощью магнитного кольца и технологии LaserLink.

В продолжение мировой премьеры Xiaomi 15 и других устройств, Xiaomi представила прототип модульной оптической системы (MOS) на MWC 2025 в Барселоне, дополнив презентацию техническими подробностями. Ключевым элементом MOS является сенсор Micro Four Thirds (M4/3), который, по заявлению Xiaomi, вдвое превосходит по размеру Sony LYT-900, используемый в флагманских камерах Xiaomi 14 Ultra и Xiaomi 15 Ultra.

Особенностью MOS является применение нового сенсора Light Fusion X, обеспечивающего разрешение 100 МП, что значительно превышает стандартные 25 МП для датчиков M4/3. Сенсор работает в связке с объективом 35 мм с диафрагмой f/1.4 и минимальным фокусным расстоянием 30 см.

Подключение MOS к Xiaomi 15 осуществляется посредством магнитного кольца и технологии LaserLink, обеспечивающей скорость передачи данных до 10 Гбит/с. Это позволяет Xiaomi 15 обрабатывать в режиме реального времени «Ultra RAW» файлы, захваченные MOS с 16 ступенями динамического диапазона. Вопрос о коммерческом выпуске Xiaomi MOS в качестве потребительского аксессуара остается открытым.