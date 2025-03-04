Складной nubia Flip2 теперь доступен по всему миру.

Выставка MWC в этом году обещает быть богатой на новинки от ZTE. Компания представила целый ряд новых устройств, включая два доступных игровых смартфона, получивших названия nubia Neo 3 и Neo 3 GT. Кроме того, был представлен складной телефон-раскладушка nubia Flip2 для глобального рынка, и в ассортимент добавились два камерофона — nubia Focus 2 и Focus 2 Ultra. Завершает список представленных устройств планшет Red Magic Pad 3D Explorer Edition.

Несмотря на свою ориентированность на бюджетный сегмент, модели nubia Neo 3 и 3 GT оснащены сенсорными боковыми кнопками. Базовая модель Neo 3 построена на базе чипсета Unisoc T8300 и оснащена 6,8-дюймовым дисплеем с частотой 120 Гц. В зависимости от региона, телефон комплектуется аккумулятором емкостью 5200 или 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт.

В версии Neo 3 GT используется более мощный чипсет Unisoc T9100, а для улучшения охлаждения SoC дополнена испарительной камерой площадью 4082 мм2. Дисплей имеет диагональ 6,8 дюйма и частоту 120 Гц, но в данном случае это OLED-матрица. Емкость аккумулятора, как и в Neo 3, составляет 5000 или 6000 мАч в зависимости от рынка.

Nubia Focus 2 выделяется своей 108-мегапиксельной основной камерой и 6,7-дюймовым дисплеем. Дополнительные улучшения на базе искусственного интеллекта для камеры, такие как AI Sport Snapshot, обеспечивают улучшенную съемку динамичных сцен. Nubia Focus 2 Ultra поднимает планку еще выше, предлагая более крупный 1/1,55-дюймовый сенсор и оптику с апертурой f/1,47. Дисплей представляет собой 6,8-дюймовый OLED-экран с частотой обновления 120 Гц, а питание обеспечивает батарея объемом 5000 мАч с зарядкой 33 Вт. Особенностью модели является вращающаяся рамка вокруг модуля камеры на задней панели, которая может использоваться для управления зумом.

Что касается nubia Flip2, то это устройство было анонсировано еще в середине января и оснащено чипсетом MediaTek Dimensity 7300X и 6,9-дюймовым складным OLED-дисплеем с частотой 120 Гц. Этот телефон претендует на звание одного из самых доступных складных устройств, представленных на рынках за пределами Китая. Стоимость базовой версии nubia Flip2 с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти начинается от 699 евро.

Наконец, компания nubia представила игровой планшет под брендом Red Magic, получивший название Red Magic Pad 3D Explorer Edition. Устройство построено на базе мощного чипсета Snapdragon 8 Gen 2 SoC и оснащено 12,1-дюймовым дисплеем. Автономность обеспечивает аккумулятор емкостью 10 000 мАч.

Приставка "Pad 3D" в названии указывает на наличие 3D-дисплея, для работы с которым не требуются специальные очки. Планшет также использует искусственный интеллект для преобразования 2D-объектов в 3D для фотографий и видео. Ранее это устройство было известно как nubia Pad 3D II.