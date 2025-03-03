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10test
Samsung представила складной ноутбук, замаскированный под портфель Flexible Briefcase
Основой Flexible Briefcase является концепция Flex Note, представленная компанией Samsung Display в 2022 году

На выставке MWC 2025 компания Samsung Display продемонстрировала ряд инновационных складных устройств. Среди представленных разработок были такие концепты, как Asymmetric Flip и Flex Gaming. Также была показана усовершенствованная версия Flex G, которая, возможно, станет основой для будущей модели Galaxy G Fold.

Самым необычным устройством оказался Flexible Briefcase, выполненный в форме портфеля. Его дизайн предусматривает наличие двух ручек, расположенных посередине, которые соединяются при закрытии. Корпус устройства, по-видимому, интегрирован в конструкцию портфеля, так как оснащен кнопками питания и регулировки громкости.

К сожалению, компания Samsung Display не предоставила возможности протестировать Flexible Briefcase. Вместо этого были озвучены характеристики дисплея, в частности, использование 18,1-дюймовой QD-OLED-панели в развернутом состоянии. В основе Flexible Briefcase лежит концепция Flex Note, представленная Samsung Display еще в 2022 году.

Большой дисплей имеет радиус изгиба 4,5 R. Для сравнения, Samsung не указывает данный параметр для розничных устройств, таких как Galaxy Z Fold6. Разрешение панели составляет 2000 x 2664 пикселей, что обеспечивает плотность пикселей 184 PPI, немного уступающую 212 PPI у Samsung Galaxy Book4 Ultra. Пока неясно, планируют ли другие производители, включая Samsung Electronics, использовать этот большой дисплей в будущих складных ноутбуках.

#samsung #qd-oled #galaxy z fold6 #samsung display #galaxy g fold #flexible briefcase
Источник: notebookcheck.net
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