Хронографы Casio серии Edifice имеют водонепроницаемость до 10 атмосфер и могут проработать до двух лет на батарейке типа SR920SW

Новая серия хронографов Casio Edifice EFR-575 уже доступна для покупки в онлайн-магазинах бренда в нескольких европейских странах. Предварительная информация о моделях Edifice 2025 года, дизайн которых, как утверждается, вдохновлен классическими гоночными автомобилями, появилась в начале года. Серия представлена четырьмя моделями: EFR-575D-1A, EFR-575D-2A, EFR-575L-7A и EFR-575CL-3A.

Эти часы Casio Edifice обладают водонепроницаемостью до 10 атмосфер и работают до двух лет от батарейки типа SR920SW. Они оснащены тремя аналоговыми стрелками, а также отображают дату и день недели. По заявлению Casio, точность хода составляет ±20 секунд в месяц. Кроме того, модель включает в себя секундомер с дискретностью в 1 секунду и тремя дополнительными циферблатами, отображающими 24-часовой формат времени, минуты и секунды. Каждая модель выделяется двухцветным дизайном, а циферблат окружен элегантным безелем и защищен выпуклым стеклом.

Хотя все четыре версии имеют корпус из нержавеющей стали, модели EFR-575D-1A и EFR-575D-2A оснащены браслетом из нержавеющей стали, в то время как EFR-575L-7A и EFR-575CL-3A имеют кожаный ремешок. Еще одним отличием является то, что EFR-575CL-3A имеет корпус с позолоченным покрытием, что отражается на более высокой стоимости этой модели.